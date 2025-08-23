Гурник З - ГКС Катовице 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
23 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - ГКС Катовице, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гурник З
Забже
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|5
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Радомяк
|6
|8
|6
|Нецеча
|6
|8
|7
|Легия
|4
|7
|8
|Видзев
|5
|7
|9
|Лех П
|4
|7
|10
|Ракув
|4
|6
|11
|Мотор
|4
|5
|12
|Заглембе Л
|4
|5
|13
|Корона
|5
|5
|14
|Арка
|5
|5
|15
|ГКС Катовице
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Погонь
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3