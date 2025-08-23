22:19 ()
Гурник З - ГКС Катовице 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
23 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Гурник З
ГКС Катовице

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - ГКС Катовице, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур ГКС Катовице2 : 1Гурник З
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 0ГКС Катовице
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 3Гурник З
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Гурник З
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 1Гурник З
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Гурник З2 : 1
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 1ГКС Катовице
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0ГКС Катовице
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Радомяк68
6 Нецеча68
7 Легия47
8 Видзев57
9 Лех П47
10 Ракув46
11 Мотор45
12 Заглембе Л45
13 Корона55
14 Арка55
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Погонь54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

