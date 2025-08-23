22:19 ()
Бёрнли - Сандерленд 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Бёрнли
Сандерленд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
24 Ирландия пз Джош Каллен
8 Франция пз Лесли Угочукву
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
9 ЮАР нп Лайл Фостер
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
12 Испания нп Элиэзер Майенда
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
17.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бёрнли0 : 0Сандерленд
24.08.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Сандерленд1 : 0Бёрнли
31.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бёрнли0 : 0Сандерленд
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сандерленд2 : 4Бёрнли
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли1 : 3Сандерленд
18.03.2017 Англия - Премьер-лига 29-й тур Сандерленд0 : 0Бёрнли
17.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Бёрнли2 : 0Сандерленд
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд0 : 0Бёрнли
31.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли4 : 1Сандерленд
31.01.2015 Англия - Премьер-лига 23-й тур Сандерленд2 : 0Бёрнли
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Бёрнли
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бёрнли0 : 1
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бёрнли3 : 1
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 5Бёрнли
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бёрнли2 : 1
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Сандерленд3 : 0
24.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. Финал 1 : 2Сандерленд
13.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Сандерленд1 : 1 ДВ
09.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Сандерленд
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

Отзывы и комментарии к матчу

