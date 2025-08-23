Бёрнли - Сандерленд 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|24
|пз
|Джош Каллен
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|24
|нп
|Симон Адингра
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|17.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|31.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 4
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|2 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|31.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 1
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 5
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|24.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|1 : 2
|13.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|09.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0