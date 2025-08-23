22:20 ()
Брентфорд - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Брентфорд
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
8 Дания пз Матиас Йенсен
18 Украина пз Егор Ярмолюк
14 Португалия пз Фабиу Карвалью
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шейд
9 Бразилия нп Игор Тьяго
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
24 Бельгия пз Амаду Онана
17 Нидерланды пз Дониэлл Мален
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1Астон Вилла
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1Брентфорд
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла3 : 3Брентфорд
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Астон Вилла2 : 2Брентфорд
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Брентфорд
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Брентфорд
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брентфорд2 : 3
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Брентфорд
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Брентфорд4 : 3
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Астон Вилла0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Астон Вилла
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Астон Вилла
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Астон Вилла4 : 0
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

