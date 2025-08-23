Брентфорд - Астон Вилла 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Унаи Эмери
История личных встреч
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0