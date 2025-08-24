23:41 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Ювентус - Парма 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ювентус
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Парма
Парма
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
25 Португалия пз Жоау Мариу
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
30 Канада нп Джонатан Дэвид
31 Япония вр Дзион Судзуки
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
24 Аргентина пз Christian Ordonez
7 Польша нп Адриан Бенедычак
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
23.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Парма1 : 0Ювентус
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Ювентус2 : 2Парма
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Ювентус3 : 1Парма
19.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Парма0 : 4Ювентус
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус2 : 1Парма
24.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Парма0 : 1Ювентус
02.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус3 : 3Парма
01.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 2Ювентус
11.04.2015 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 0Ювентус
28.01.2015 Кубок Италии 1/4 финала Парма0 : 1Ювентус
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ювентус2 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 0Ювентус
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур Ювентус2 : 5
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Парма2 : 0
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Парма
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Парма0 : 0
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 2 : 1Парма
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Парма0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

