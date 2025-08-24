Ювентус - Парма 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Парма
Парма
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|25
|пз
|Жоау Мариу
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|24
|пз
|Christian Ordonez
|7
|нп
|Адриан Бенедычак
|9
|нп
|Матео Пельегрино
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Карлос Куэста
История личных встреч
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 3
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2015
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.01.2015
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0