23:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Брага - АВС 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
24 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Брага
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - АВС, которое состоится 24 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Чехия вр Лукаш Горничек
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
6 Бразилия пз Витор Карвальо
7 Португалия пз Рожер Фернандеш
50 Португалия пз Диего Родригеш
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия нп Рикарду Орта
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
18 Испания нп Пау Виктор
93 Бразилия вр Simao Bertelli
5 Испания зщ Гильем Молина
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
15 Испания пз Хауме
27 Испания пз Анхель Альгобия
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
8 Бразилия пз Pedro Lima
10 Португалия пз Рафаэл Барбоза
9 Испания нп Хорди Эскобар
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Брага4 : 1АВС
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1Брага
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 4Брага
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 3Брага
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Брага2 : 0
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Брага3 : 0
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Брага
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур АВС0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1АВС
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1АВС
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур АВС1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Морейренсе39
2
Лига чемпионов
Спортинг26
3
Лига Европы
Брага26
4
Лига конференций
Порту26
5 Фамаликан26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш33
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close