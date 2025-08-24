Брага - АВС 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
24 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - АВС, которое состоится 24 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|7
|пз
|Рожер Фернандеш
|50
|пз
|Диего Родригеш
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|нп
|Рикарду Орта
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|18
|нп
|Пау Виктор
|93
|вр
|Simao Bertelli
|5
|зщ
|Гильем Молина
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|15
|пз
|Хауме
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|9
|нп
|Хорди Эскобар
Главные тренеры
|Паулу Соуза
История личных встреч
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Морейренсе
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Брага
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Порту
|2
|6
|5
|Фамаликан
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0