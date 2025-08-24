23:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Хольштайн 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Гройтер Фюрт
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Хольштайн, которое состоится 24 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
28.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Хольштайн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн2 : 1Гройтер Фюрт
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн2 : 1Гройтер Фюрт
16.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Хольштайн
22.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Хольштайн
24.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн1 : 3Гройтер Фюрт
08.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хольштайн1 : 1Гройтер Фюрт
29.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт0 : 3Хольштайн
17.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Хольштайн2 : 2Гройтер Фюрт
15.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Хольштайн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Гройтер Фюрт
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 2Гройтер Фюрт
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 2
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт3 : 2
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Хольштайн
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн0 : 2
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Хольштайн
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 3 : 0Хольштайн
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Хольштайн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Карлсруэ37
3
Плей-офф за повышение
Арминия26
4 Дармштадт 9826
5 Айнтрахт Б36
6 Эльверсберг36
7 Пройссен Мюнстер34
8 Падерборн 0734
9 Гройтер Фюрт23
10 Шальке-0423
11 Бохум23
12 Кайзерслаутерн33
13 Магдебург33
14 Фортуна33
15 Герта21
16
Стыковая зона
Динамо Др20
17
Зона вылета
Хольштайн20
18
Зона вылета
Нюрнберг30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close