Гройтер Фюрт - Хольштайн 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
|Марцель Рапп
История личных встреч
|28.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|22.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|2
|6
|4
|Дармштадт 98
|2
|6
|5
|Айнтрахт Б
|3
|6
|6
|Эльверсберг
|3
|6
|7
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|8
|Падерборн 07
|3
|4
|9
|Гройтер Фюрт
|2
|3
|10
|Шальке-04
|2
|3
|11
|Бохум
|2
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Магдебург
|3
|3
|14
|Фортуна
|3
|3
|15
|Герта
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0