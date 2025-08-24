23:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Улытау - Ордабасы 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:00
24 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Улытау
Ордабасы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Ордабасы, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Ордабасы0 : 1Улытау
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 4 : 0Улытау
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Улытау1 : 1
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Улытау
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Улытау
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Улытау1 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Ордабасы
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Ордабасы2 : 2
27.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 4Ордабасы
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол2044
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2043
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2043
4 Елимай2238
5 Актобе2036
6 Окжетпес2132
7 Женис2131
8 Ордабасы2028
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2120
11 Кайсар2119
12 Туран2215
13
Зона вылета
Улытау2014
14
Зона вылета
Атырау2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close