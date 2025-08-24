23:44 ()
Пяст - Краковия 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:45
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
24 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Пяст
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Краковия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Краковия
Краков
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст0 : 0Краковия
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Краковия1 : 1Пяст
23.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Пяст0 : 0Краковия
21.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 1Пяст
25.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Пяст2 : 1Краковия
13.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия0 : 1Пяст
20.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия0 : 1Пяст
27.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Пяст2 : 4Краковия
19.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Пяст2 : 0Краковия
17.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Краковия1 : 0Пяст
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 0Пяст
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 0Пяст
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 0Пяст
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Пяст2 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 4Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Нецеча68
7 Радомяк68
8 Погонь67
9 Легия47
10 Лех П47
11 Видзев67
12 Ракув46
13 Мотор55
14 Заглембе Л45
15 Арка55
16
Зона вылета
ГКС Катовице54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

