Пяст - Краковия 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 14:45
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
24 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Краковия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пяст
Гливице
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|21.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Польша - Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|0 : 1
|27.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 4
|19.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 0
|17.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|18.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|5
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Корона
|6
|8
|6
|Нецеча
|6
|8
|7
|Радомяк
|6
|8
|8
|Погонь
|6
|7
|9
|Легия
|4
|7
|10
|Лех П
|4
|7
|11
|Видзев
|6
|7
|12
|Ракув
|4
|6
|13
|Мотор
|5
|5
|14
|Заглембе Л
|4
|5
|15
|Арка
|5
|5
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3