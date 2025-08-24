Лехия - Арка 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Арка, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лехия
Гданьск
Арка
Гдыня
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|31.05.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|4 : 3
|20.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|2 : 2
|02.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|2 : 1
|13.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|1 : 2
|07.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 2
|03.11.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 1
|17.04.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|11.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 4
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 0
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|5
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Корона
|6
|8
|6
|Нецеча
|6
|8
|7
|Радомяк
|6
|8
|8
|Погонь
|6
|7
|9
|Легия
|4
|7
|10
|Лех П
|4
|7
|11
|Видзев
|6
|7
|12
|Ракув
|4
|6
|13
|Мотор
|5
|5
|14
|Заглембе Л
|4
|5
|15
|Арка
|5
|5
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3