23:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Лехия - Арка 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Лехия
Арка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Арка, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
31.05.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Лехия4 : 3Арка
20.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Арка2 : 2Лехия
02.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Арка0 : 0Лехия
27.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Лехия2 : 1Арка
13.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Арка1 : 2Лехия
07.04.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Лехия4 : 2Арка
03.11.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Арка0 : 1Лехия
17.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Лехия2 : 1Арка
30.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Арка1 : 1Лехия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 6 : 2Лехия
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 2Лехия
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия3 : 4
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 1Лехия
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 4 : 1Арка
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Арка2 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 0 : 0Арка
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Арка1 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Арка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Нецеча68
7 Радомяк68
8 Погонь67
9 Легия47
10 Лех П47
11 Видзев67
12 Ракув46
13 Мотор55
14 Заглембе Л45
15 Арка55
16
Зона вылета
ГКС Катовице54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close