Атлетик - Райо Вальекано 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Райо Вальекано, которое состоится 25 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Иньиго Перес
История личных встреч
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|24.10.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Райо Вальекано
|1
|3
|7
|Хетафе
|1
|3
|8
|Атлетик Б
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Севилья
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0