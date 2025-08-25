01:08 ()
Атлетик - Райо Вальекано 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Атлетик Б
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Райо Вальекано, которое состоится 25 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Райо Вальекано
Мадрид
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
18 Испания пз Микель Хаурехисар
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
21 Испания нп Мароан Саннади
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
5 Италия зщ Луис Фелипе
24 Франция зщ Флорьян Лежён
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
17 Испания пз Унай Лопес
4 Испания пз Педро Диас
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Атлетик Б3 : 1Райо Вальекано
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Райо Вальекано1 : 2Атлетик Б
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетик Б
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б3 : 2Райо Вальекано
24.10.2018 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 1Атлетик Б
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б3 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 1Райо Вальекано
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 3Райо Вальекано
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 1 : 2Райо Вальекано
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Райо Вальекано2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Эспаньол24
4
Лига чемпионов
Бетис24
5
Лига Европы
Реал Мадрид13
6
Лига конференций
Райо Вальекано13
7 Хетафе13
8 Атлетик Б13
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта21
14 Мальорка21
15 Атлетико М21
16 Валенсия21
17 Севилья10
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо10
20
Зона вылета
Жирона20

