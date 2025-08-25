Ротор - Торпедо М 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 18:30
25 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Торпедо М, которое состоится 25 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|29.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|01.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 0
|11.07.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|16-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Первой лиги: «Ротор» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|12
|5
|Челябинск
|6
|12
|6
|Арсенал Т
|6
|10
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|СКА-Хабаровск
|6
|8
|9
|Чайка
|6
|6
|10
|Нефтехимик
|6
|6
|11
|Уфа
|6
|5
|12
|Енисей
|6
|5
|13
|Шинник
|6
|5
|14
|Волга Ул
|5
|4
|15
|Торпедо М
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Родина
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|6
|2