Ротор - Торпедо М 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 18:30
25 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Ротор
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Торпедо М, которое состоится 25 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Торпедо М0 : 1Ротор
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1Торпедо М
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 1Торпедо М
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Ротор0 : 2Торпедо М
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М1 : 0Ротор
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор1 : 2Торпедо М
29.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор0 : 0Торпедо М
01.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М0 : 0Ротор
11.07.2004 Россия - Премьер-Лига - 2004 16-й тур Ротор0 : 1Торпедо М
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 1Ротор
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Ротор1 : 0
04.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Ротор0 : 0
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 0Ротор
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 2Ротор
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Торпедо М1 : 0
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Торпедо М0 : 1
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 0Торпедо М
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Торпедо М
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Торпедо М2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Первой лиги: «Ротор» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
КАМАЗ613
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
4
Плей-офф за повышение
Урал512
5 Челябинск612
6 Арсенал Т610
7 Ротор58
8 СКА-Хабаровск68
9 Чайка66
10 Нефтехимик66
11 Уфа65
12 Енисей65
13 Шинник65
14 Волга Ул54
15 Торпедо М54
16
Зона вылета
Родина64
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

