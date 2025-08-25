Висла Плоцк - Заглембе Л 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 19:00
25 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Заглембе Л, которое состоится 25 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|08.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|2 : 1
|18.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|3 : 1
|20.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|4 : 0
|16.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|4 : 0
|29.01.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|10.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|13.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|5 : 0
|29.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|6
|11
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Корона
|6
|8
|6
|Нецеча
|6
|8
|7
|Радомяк
|6
|8
|8
|Погонь
|6
|7
|9
|Легия
|4
|7
|10
|Лех П
|4
|7
|11
|Видзев
|6
|7
|12
|Ракув
|4
|6
|13
|Мотор
|5
|5
|14
|Заглембе Л
|4
|5
|15
|Арка
|6
|5
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лехия
|6
|0