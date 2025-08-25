01:09 ()
Висла Плоцк - Заглембе Л 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 19:00
25 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Висла Плоцк
Заглембе Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Заглембе Л, которое состоится 25 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
08.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк2 : 0Заглембе Л
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Заглембе Л2 : 1Висла Плоцк
18.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л3 : 1Висла Плоцк
20.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Висла Плоцк4 : 0Заглембе Л
29.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Висла Плоцк
10.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Заглембе Л0 : 1Висла Плоцк
23.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Висла Плоцк1 : 1Заглембе Л
13.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л5 : 0Висла Плоцк
29.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Плоцк0 : 1Заглембе Л
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Висла Плоцк
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Плоцк2 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 2Заглембе Л
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Заглембе Л
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Нецеча68
7 Радомяк68
8 Погонь67
9 Легия47
10 Лех П47
11 Видзев67
12 Ракув46
13 Мотор55
14 Заглембе Л45
15 Арка65
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

