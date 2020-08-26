02:39 ()
Оренбург - Зенит 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 17:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
26 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Оренбург
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Зенит, которое состоится 26 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 1Зенит
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0Оренбург
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Зенит
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Оренбург
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0Оренбург
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1Зенит
20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2Зенит
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Зенит4 : 1Оренбург
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург0 : 2Зенит
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Оренбург
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Оренбург
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Зенит2 : 3
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Зенит
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 1 : 6Зенит
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Зенит3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Оренбург» — «Зенит». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Оренбург23
4 Ахмат20
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх25
2 Спартак М24
3 Пари Нижний Новгород23
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

