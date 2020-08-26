Оренбург - Зенит 26 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 26-08-2025 17:30
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
26 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Зенит, которое состоится 26 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Зенит
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|4 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 6
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Оренбург» — «Зенит». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Оренбург
|2
|3
|4
|Ахмат
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|5
|2
|Спартак М
|2
|4
|3
|Пари Нижний Новгород
|2
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0