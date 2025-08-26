02:40 ()
Свернуть список

Штурм - Будё-Глимт 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 21:00
Стадион: Меркур Арена (Грац, Австрия), вместимость: 16764
26 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Будё-Глимт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Будё-Глимт, которое состоится 26 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Меркур Арена (Грац, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
Австрия Юрген Зоймель
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Будё-Глимт5 : 0Штурм
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Будё-Глимт5 : 0Штурм
16.08.2025 Австрия — Бундеслига 3-й тур 1 : 3Штурм
10.08.2025 Австрия — Бундеслига 2-й тур Штурм1 : 2
01.08.2025 Австрия — Бундеслига 1-й тур 0 : 2Штурм
25.07.2025 Кубок Австрии 1/32 финала 0 : 4Штурм
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Будё-Глимт5 : 0Штурм
15.08.2025 Норвегия — Элитсерия 18-й тур 0 : 5Будё-Глимт
09.08.2025 Норвегия — Элитсерия 17-й тур Будё-Глимт1 : 1
03.08.2025 Норвегия — Элитсерия 16-й тур 1 : 3Будё-Глимт
30.07.2025 Норвегия — Элитсерия 6-й тур Будё-Глимт1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Штурм» — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Будё-Глимт» — 5:0.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 5 : 0
Динамо К
Пафос
0 : 1 2 : 0
Шкендия
Карабах
0 : 1 5 : 1
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 2 : 1
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 1 : 0 3 : 4
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 3 : 2
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 3 : 0
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 1 : 1
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 5 : 2
Ницца
Бенфика
0 : 2 2 : 0
Раунд плей-офф
Команда12
Рейнджерс
Брюгге
1 : 3 27.08
Црвена Звезда
Пафос
1 : 2 26.08
Ференцварош
Карабах
1 : 3 27.08
Фенербахче
Бенфика
0 : 0 27.08
Команда12
Селтик
Кайрат
0 : 0 26.08
Будё-Глимт
Штурм
5 : 0 26.08
Базель
Копенгаген
1 : 1 27.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close