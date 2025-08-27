04:57 ()
Крылья Советов - Динамо М 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 15:15
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Крылья Советов
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 27 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 3Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6Динамо М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1Крылья Советов
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3Динамо М
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов0 : 6
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Крылья Советов2 : 2
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Крылья Советов
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 1 : 1 5 : 3Крылья Советов
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М3 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 0Динамо М
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Динамо Мх25
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

