Крылья Советов - Динамо М 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 15:15
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 27 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|05.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|17.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Динамо Мх
|2
|5
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0