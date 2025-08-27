04:58 ()
АЕК Ларнака - Бранн 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 18:30
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
27 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
АЕК Ларнака
Бранн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Бранн, которое состоится 27 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Бранн
Берген, Норвегия
Главные тренеры
Испания Иманоль Идьякес
Исландия Фрейр Александерссон
История личных встреч
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Бранн2 : 1АЕК Ларнака
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Бранн2 : 1АЕК Ларнака
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1АЕК Ларнака
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч АЕК Ларнака4 : 1
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч АЕК Ларнака2 : 1
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1АЕК Ларнака
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Бранн2 : 1АЕК Ларнака
17.08.2025 Норвегия — Элитсерия 18-й тур 1 : 2Бранн
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бранн0 : 1
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Бранн
02.08.2025 Норвегия — Элитсерия 16-й тур 1 : 4Бранн
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
4 : 0 28.08
Бранн
АЕК Ларнака
2 : 1 27.08
Мальмё
Сигма Оломоуц
3 : 0 28.08
Зриньски
Утрехт
0 : 2 28.08
Шкендия
Лудогорец
2 : 1 28.08
Панатинаикос
Самсунспор
2 : 1 28.08
Команда12
Маккаби Т-А
Динамо К
3 : 1 28.08
Слован Бр
Янг Бойз
0 : 1 28.08
Лех П
Генк
1 : 5 28.08
Абердин
ФКСБ
2 : 2 28.08
Риека
ПАОК
1 : 0 28.08
Линкольн
Брага
0 : 4 28.08

