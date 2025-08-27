Копенгаген - Базель 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Базель, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Базель
Базель, Швейцария
|42
|вр
|Доминик Котарски
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|7
|пз
|Виктор Классон
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|1
|вр
|Марвин Хиц
|6
|зщ
|Кэйго Цунэмото
|26
|зщ
|Адриан Баришич
|3
|зщ
|Николя Вуйоз
|31
|зщ
|Доминик Шмид
|5
|пз
|Абемли Мето Силу
|22
|пз
|Лео Леруа
|7
|пз
|Филип Отеле
|10
|пз
|Шердан Шакири
|11
|пз
|Бени Траоре
|23
|нп
|Албиан Аети
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Людовик Маньен
История личных встреч
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|23.08.2025
|Дания — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|15.08.2025
|Дания — Суперлига
|5-й тур
|1 : 3
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|08.08.2025
|Дания — Суперлига
|4-й тур
|2 : 3
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|10.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|06.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|4-й тур
|4 : 1
|02.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|3 : 0
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|4 : 3
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|5 : 1
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|0 : 1
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|1 : 3
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|3 : 0
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|1 : 2
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|2 : 2
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|0 : 1
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|3 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|1 : 1
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Копенгаген
|0 : 0
|5 : 0
| Динамо К
Пафос
|0 : 1
|2 : 0
| Шкендия
Карабах
|0 : 1
|5 : 1
| Рейнджерс
Виктория Пльзень
|3 : 0
|2 : 1
| Кайрат
Слован Бр
|1 : 0
|1 : 0 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Ред Булл Зальцбург
Брюгге
|0 : 1
|3 : 2
| Лудогорец
Ференцварош
|0 : 0
|3 : 0
| Лех П
Црвена Звезда
|1 : 3
|1 : 1
| Фейеноорд
Фенербахче
|2 : 1
|5 : 2
| Ницца
Бенфика
|0 : 2
|2 : 0
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Брюгге
|1 : 3
|27.08
| Црвена Звезда
Пафос
|1 : 2
|26.08
| Ференцварош
Карабах
|1 : 3
|27.08
| Фенербахче
Бенфика
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Селтик
Кайрат
|0 : 0
|0 : 0 3 : 2
| Будё-Глимт
Штурм
|5 : 0
|26.08
| Базель
Копенгаген
|1 : 1
|27.08