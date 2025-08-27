04:58 ()
Копенгаген - Базель 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Копенгаген
Базель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Базель, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Базель
Базель, Швейцария
42ХорватияврДоминик Котарски
13МексиказщРодриго Хуэскас
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
24НорвегиязщБиргер Мелинг
12ДанияпзЛукас Лерагер
8ДанияпзМагнус Маттссон
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
7ШвецияпзВиктор Классон
11ШвециянпДжордан Ларссон
14ДаниянпАндреас Корнелиус
1ШвейцарияврМарвин Хиц
6ЯпониязщКэйго Цунэмото
26Босния и ГерцеговиназщАдриан Баришич
3ШвейцариязщНиколя Вуйоз
31ШвейцариязщДоминик Шмид
5БразилияпзАбемли Мето Силу
22ФранцияпзЛео Леруа
7НигерияпзФилип Отеле
10ШвейцарияпзШердан Шакири
11Кот-д'ИвуарпзБени Траоре
23ШвейцариянпАлбиан Аети
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ШвейцарияЛюдовик Маньен
История личных встреч
20.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчБазель1 : 1Копенгаген
23.08.2025Дания — Суперлига6-й турКопенгаген1 : 1
20.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчБазель1 : 1Копенгаген
15.08.2025Дания — Суперлига5-й тур1 : 3Копенгаген
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчКопенгаген5 : 0
08.08.2025Дания — Суперлига4-й турКопенгаген2 : 3
20.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчБазель1 : 1Копенгаген
10.08.2025Швейцария — Суперлига3-й тур3 : 1Базель
06.08.2025Швейцария — Суперлига4-й турБазель4 : 1
02.08.2025Швейцария — Суперлига2-й турБазель2 : 1
26.07.2025Швейцария — Суперлига1-й тур2 : 1Базель
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 5 : 0
Динамо К
Пафос
0 : 1 2 : 0
Шкендия
Карабах
0 : 1 5 : 1
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 2 : 1
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 1 : 0 3 : 4
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 3 : 2
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 3 : 0
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 1 : 1
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 5 : 2
Ницца
Бенфика
0 : 2 2 : 0
Раунд плей-офф
Команда12
Рейнджерс
Брюгге
1 : 3 27.08
Црвена Звезда
Пафос
1 : 2 26.08
Ференцварош
Карабах
1 : 3 27.08
Фенербахче
Бенфика
0 : 0 27.08
Команда12
Селтик
Кайрат
0 : 0 0 : 0 3 : 2
Будё-Глимт
Штурм
5 : 0 26.08
Базель
Копенгаген
1 : 1 27.08

