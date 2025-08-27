Сельта - Бетис 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Фран Бельтран
|14
|пз
|Дамиан Родригес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|2
|4
|7
|Бетис
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0