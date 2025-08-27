04:58 ()
Свернуть список

Сельта - Бетис 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Сельта
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
29 Испания зщ Йоэль Лаго
20 Испания зщ Маркос Алонсо
17 Испания зщ Хави Руэда
5 Испания зщ Серхио Каррейра
8 Испания пз Фран Бельтран
14 Испания пз Дамиан Родригес
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
18 Испания нп Пабло Дуран
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
6 Испания пз Серхи Альтмира
8 Испания пз Пабло Форнальс
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Испания пз Родриго Рикельме
24 Испания нп Айтор Руибаль
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Сельта3 : 2Бетис
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Бетис2 : 2Сельта
12.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Бетис2 : 1Сельта
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Сельта2 : 1Бетис
04.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 4Сельта
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Сельта1 : 0Бетис
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Сельта0 : 0Бетис
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Бетис0 : 2Сельта
22.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 3Бетис
20.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Бетис2 : 1Сельта
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Сельта
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Сельта0 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Сельта
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 2Сельта
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Сельта1 : 2
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Бетис1 : 0
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Бетис
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бетис2 : 3
28.05.2025 Лига конференций Финал Бетис1 : 4
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Бетис1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Эспаньол24
7 Бетис24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта21
14 Мальорка21
15 Атлетико М21
16 Валенсия21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close