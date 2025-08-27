04:59 ()
Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Бланделл Парк (Клиторпс, Англия), вместимость: 9546
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Бланделл Парк (Клиторпс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гримсби Таун
Клиторпс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Гримсби Таун3 : 1
02.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд Гримсби Таун0 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Гримсби Таун1 : 5
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Гримсби Таун1 : 1 9 : 8
02.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 0Гримсби Таун
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед1 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
26.08
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
26.08
Кардифф Сити
Челтнем Таун
26.08
Престон Норт Энд
Рексем
26.08
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
26.08
Борнмут
Брентфорд
26.08
Норвич Сити
Саутгемптон
26.08
Бромли
Уиком Уондерерс
26.08
Суонси Сити
Плимут Аргайл
26.08
Сток Сити
Брэдфорд Сити
26.08
Бёрнли
Дерби Каунти
26.08
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
26.08
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
26.08
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
26.08
Бирмингем Сити
Порт Вейл
26.08
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
26.08
Миллуолл
Ковентри Сити
26.08
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
26.08
Эвертон
Мэнсфилд Таун
27.08
Фулхэм
Бристоль Сити
27.08
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
27.08
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
27.08

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
