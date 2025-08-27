Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 21:00
Стадион: Бланделл Парк (Клиторпс, Англия), вместимость: 9546
27 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Бланделл Парк (Клиторпс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гримсби Таун
Клиторпс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|02.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 5
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|02.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
1-й раунд
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
2-й раунд
| Рединг
Уимблдон
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|26.08
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|26.08
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|26.08
| Престон Норт Энд
Рексем
|26.08
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|26.08
| Борнмут
Брентфорд
|26.08
| Норвич Сити
Саутгемптон
|26.08
| Бромли
Уиком Уондерерс
|26.08
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|26.08
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|26.08
| Бёрнли
Дерби Каунти
|26.08
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|26.08
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|26.08
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|26.08
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|26.08
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|26.08
| Миллуолл
Ковентри Сити
|26.08
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|26.08
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|27.08
| Фулхэм
Бристоль Сити
|27.08
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|27.08
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|27.08