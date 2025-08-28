23:42 ()
Локомотив М - Акрон 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 18:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Локомотив М
Акрон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Акрон, которое состоится 28 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4Локомотив М
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2Акрон
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М0 : 2Акрон
14.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон1 : 1 7 : 6Локомотив М
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Локомотив М3 : 3
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Локомотив М0 : 0
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 1Локомотив М
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Локомотив М2 : 0
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Акрон
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Локомотив» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Динамо Мх25
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

