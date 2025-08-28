Локомотив М - Акрон 28 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 28-08-2025 18:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Акрон, которое состоится 28 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|14.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 7 : 6
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Локомотив» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Динамо Мх
|2
|5
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0