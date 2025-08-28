23:42 ()
Лудогорец - Шкендия 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 19:30
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
28 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Лудогорец
Шкендия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Шкендия, которое состоится 28 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Главные тренеры
Португалия Руй Мота
История личных встреч
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Шкендия2 : 1Лудогорец
17.08.2025 Болгария — Первая лига 5-й тур Лудогорец0 : 0
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Лудогорец
09.08.2025 Болгария — Первая лига 4-й тур 0 : 3Лудогорец
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец0 : 0
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 1Шкендия
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Шкендия0 : 1
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Шкендия
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шкендия1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
4 : 0 28.08
Бранн
АЕК Ларнака
2 : 1 0 : 4
Мальмё
Сигма Оломоуц
3 : 0 28.08
Зриньски
Утрехт
0 : 2 28.08
Шкендия
Лудогорец
2 : 1 28.08
Панатинаикос
Самсунспор
2 : 1 28.08
Команда12
Маккаби Т-А
Динамо К
3 : 1 28.08
Слован Бр
Янг Бойз
0 : 1 28.08
Лех П
Генк
1 : 5 28.08
Абердин
ФКСБ
2 : 2 28.08
Риека
ПАОК
1 : 0 28.08
Линкольн
Брага
0 : 4 28.08

