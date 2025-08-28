23:43 ()
Фиорентина - Полесье 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 20:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
28 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Фиорентина
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Полесье, которое состоится 28 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Полесье
Житомир, Украина
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
УкраинаРуслан Петрович Ротань
История личных встреч
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчПолесье0 : 3Фиорентина
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчПолесье0 : 3Фиорентина
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Фиорентина
05.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 0Фиорентина
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 0Фиорентина
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчПолесье0 : 3Фиорентина
17.08.2025Украина — Премьер-лига3-й турПолесье0 : 2
14.08.2025Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Полесье
10.08.2025Украина — Премьер-лига2-й турПолесье0 : 1
07.08.2025Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчПолесье3 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 2 : 3
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
2 : 0 2 : 3
Мэгпис
Пайде
2 : 3 4 : 1
Торпедо Кт
Ордабасы
4 : 3 1 : 1
Кауно Жальгирис
Пенибонт
3 : 0 1 : 1
СИК
КИ Клаксвик
1 : 2 2 : 0
Урарту
Неман
1 : 2 4 : 0
Расинг Л
Дила
1 : 2 1 : 0
Нымме Калью
Партизани
1 : 1 0 : 1 ДВ
Биркиркара
Петрокуб
1 : 0 3 : 0
Влажния
Даугавпилс
0 : 1 2 : 4
Команда12
Дечич
Силекс
2 : 0 2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Работнички
3 : 0 0 : 1
Малишева
Викингур Р
0 : 1 8 : 0
Вардар
Ла Фиорита
3 : 0 2 : 2
Сутьеска
Динамо-Брест
1 : 2 0 : 2
Железничар
Копер
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Хегельманн
1 : 0 0 : 2
Рунавик
ХИК
4 : 0 5 : 0 ДВ
Ларн
Ауда
0 : 0 2 : 2 2 : 4
Тре Фиори
Пюник
1 : 0 5 : 0
Борац Б-Л
Санта-Колома
1 : 4 0 : 2
Валур
Флора
3 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Флориана
4 : 2 1 : 1
Зиря
Хайдук
1 : 1 2 : 1 ДВ
Левадия
Иберия 1999
1 : 0 2 : 2 ДВ
Силькеборг
Акюрейри
1 : 1 2 : 3 ДВ
ТНС
Дифферданж
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
4 : 2 1 : 1
Будучность
Милсами
0 : 0 2 : 1
Астана
Зимбру
1 : 1 0 : 2
Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
1 : 2 1 : 1 ДВ
Пайде
АИК
0 : 2 6 : 0
Араз-Нахчыван
Арис
2 : 1 2 : 2
Арда
ХИК
0 : 0 2 : 2 3 : 4
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
0 : 4 0 : 0
Актобе
Спарта П
2 : 1 4 : 0
Кауно Жальгирис
Валур
1 : 1 1 : 2
Арарат-Армения
Университатя
0 : 0 1 : 2 ДВ
Пюник
Дьёр
2 : 1 3 : 1
Ильвес
АЗ Алкмар
4 : 3 5 : 0
Арис
Академия Пушкаша
3 : 2 0 : 2
Хайбернианс
Спартак Тр
1 : 2 5 : 1
Русенборг
Банга
5 : 0 0 : 2
Жальгирис
Линфилд
0 : 0 2 : 0
Омония
Торпедо Кт
1 : 0 0 : 4
Черно море
Истанбул Башакшехир
0 : 1 4 : 0
Полесье
Санта-Колома
1 : 2 1 : 4
Команда12
Нови Пазар
Ягеллония
1 : 2 3 : 1
Хаммарбю
Шарлеруа
0 : 0 1 : 2 ДВ
Рига
Дила
2 : 1 3 : 3
Викинг
Копер
7 : 0 3 : 5
Александрия
Партизан
0 : 2 4 : 0
Петрокуб
Сабах
0 : 2 4 : 1
Вадуц
Дангэннон Свифтс
0 : 1 0 : 3 ДВ
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
1 : 1 3 : 0
Раднички К
КИ Клаксвик
0 : 0 1 : 0
Вараждин
Санта-Клара
2 : 1 2 : 0
Пакш
Марибор
1 : 0 1 : 1
АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
1 : 0 0 : 0
Кошице
Неман
2 : 3 1 : 1
Сутьеска
Бейтар
1 : 2 5 : 2
Вардар
Лозанна
2 : 1 5 : 0
Влажния
Викингур Р
2 : 1 4 : 2 ДВ
Аустрия В
Спаэри
2 : 0 0 : 5
Сент-Патрикс
Нымме Калью
1 : 0 2 : 2 ДВ
ХБ Торсхавн
Брондбю
1 : 1 1 : 0
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
1 : 0 0 : 1
Динамо Мн
Эгнатия
0 : 2 1 : 0
Дечич
Рапид В
0 : 2 4 : 2
Ракув
Жилина
3 : 0 1 : 3
Сараево
Университатя Кр
2 : 1 4 : 0
Ларн
Приштина
0 : 0 1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
КИ Клаксвик
Неман
2 : 0 2 : 0 5 : 4
Кауно Жальгирис
Арда
0 : 1 2 : 0
Милсами
Виртус
3 : 2 3 : 0
Арис
АЕК Афины
2 : 2 3 : 1 ДВ
Араз-Нахчыван
Омония
0 : 4 5 : 0
Русенборг
Хаммарбю
0 : 0 0 : 1
Баник Острава
Аустрия В
4 : 3 1 : 1
Викинг
Истанбул Башакшехир
1 : 3 1 : 1
АИК
Дьёр
2 : 1 2 : 0
Рига
Бейтар
3 : 0 3 : 1
Силькеборг
Ягеллония
0 : 1 2 : 2
Спарта П
Арарат-Армения
4 : 1 1 : 2
Дифферданж
Левадия
2 : 3 1 : 3 ДВ
Викингур Г
Линфилд
2 : 1 2 : 0
Андерлехт
Шериф
3 : 0 1 : 1
Команда12
Полесье
Пакш
3 : 0 2 : 1
Левски
Сабах
1 : 0 0 : 2
АЗ Алкмар
Вадуц
3 : 0 0 : 1
Олимпия Л
Эгнатия
0 : 0 2 : 4 ДВ
Лозанна
Астана
3 : 1 0 : 2
Университатя Кр
Спартак Тр
3 : 0 4 : 3 ДВ
Лугано
Целе
0 : 5 2 : 4
Балкани
Шэмрок Роверс
1 : 0 4 : 0
Сент-Патрикс
Бешикташ
1 : 4 3 : 2
Викингур Р
Брондбю
3 : 0 4 : 0
Хайдук
Динамо Т
2 : 1 3 : 1 ДВ
Рапид В
Данди Юнайтед
2 : 2 2 : 2 4 : 5
Партизан
Хайберниан
0 : 2 2 : 3 ДВ
Ларн
Санта-Клара
0 : 3 0 : 0
Ракув
Маккаби Х
0 : 1 0 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Русенборг
Майнц
2 : 1 28.08
Вольфсберг
Омония
2 : 1 28.08
Хамрун Спартанс
РФШ
1 : 0 28.08
Дьёр
Рапид В
2 : 1 28.08
Хеккен
ЧФР Клуж
7 : 2 28.08
Истанбул Башакшехир
Университатя Кр
1 : 2 28.08
Олимпия Л
Ноа
1 : 4 28.08
Дрита
Дифферданж
2 : 1 28.08
Страсбург
Брондбю
0 : 0 28.08
Шахтёр
Серветт
1 : 1 28.08
Брейдаблик
Виртус
2 : 1 28.08
Неман
Райо Вальекано
0 : 1 28.08
Команда12
Спарта П
Рига
2 : 0 0 : 0
Левски
АЗ Алкмар
0 : 2 28.08
Полесье
Фиорентина
0 : 3 28.08
Андерлехт
АЕК Афины
1 : 1 28.08
Целе
Баник Острава
1 : 0 28.08
Лозанна
Бешикташ
1 : 1 28.08
Ягеллония
Динамо Т
3 : 0 28.08
Шелбурн
Линфилд
3 : 1 28.08
Санта-Клара
Шэмрок Роверс
1 : 2 28.08
Кристал Пэлас
Фредрикстад
1 : 0 28.08
Хайберниан
Легия
1 : 2 28.08
Ракув
Арда
1 : 0 28.08

