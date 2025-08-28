Фиорентина - Полесье 28 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 28-08-2025 20:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
28 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Полесье, которое состоится 28 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Полесье
Житомир, Украина
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Клифтонвилл
|2 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Хаверфордуэст Каунти
|2 : 1
|2 : 3
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|2 : 0
|2 : 3
| Мэгпис
Пайде
|2 : 3
|4 : 1
| Торпедо Кт
Ордабасы
|4 : 3
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Пенибонт
|3 : 0
|1 : 1
| СИК
КИ Клаксвик
|1 : 2
|2 : 0
| Урарту
Неман
|1 : 2
|4 : 0
| Расинг Л
Дила
|1 : 2
|1 : 0
| Нымме Калью
Партизани
|1 : 1
|0 : 1 ДВ
| Биркиркара
Петрокуб
|1 : 0
|3 : 0
| Влажния
Даугавпилс
|0 : 1
|2 : 4
|Команда
|1
|2
| Дечич
Силекс
|2 : 0
|2 : 1
| Торпедо-БелАЗ
Работнички
|3 : 0
|0 : 1
| Малишева
Викингур Р
|0 : 1
|8 : 0
| Вардар
Ла Фиорита
|3 : 0
|2 : 2
| Сутьеска
Динамо-Брест
|1 : 2
|0 : 2
| Железничар
Копер
|1 : 1
|3 : 1
| Сент-Патрикс
Хегельманн
|1 : 0
|0 : 2
| Рунавик
ХИК
|4 : 0
|5 : 0 ДВ
| Ларн
Ауда
|0 : 0
|2 : 2 2 : 4
| Тре Фиори
Пюник
|1 : 0
|5 : 0
| Борац Б-Л
Санта-Колома
|1 : 4
|0 : 2
| Валур
Флора
|3 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Балкани
Флориана
|4 : 2
|1 : 1
| Зиря
Хайдук
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
| Левадия
Иберия 1999
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| Силькеборг
Акюрейри
|1 : 1
|2 : 3 ДВ
| ТНС
Дифферданж
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
|4 : 2
|1 : 1
| Будучность
Милсами
|0 : 0
|2 : 1
| Астана
Зимбру
|1 : 1
|0 : 2
| Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Пайде
АИК
|0 : 2
|6 : 0
| Араз-Нахчыван
Арис
|2 : 1
|2 : 2
| Арда
ХИК
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
|24.07
|31.07
| Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
|0 : 4
|0 : 0
| Актобе
Спарта П
|2 : 1
|4 : 0
| Кауно Жальгирис
Валур
|1 : 1
|1 : 2
| Арарат-Армения
Университатя
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Пюник
Дьёр
|2 : 1
|3 : 1
| Ильвес
АЗ Алкмар
|4 : 3
|5 : 0
| Арис
Академия Пушкаша
|3 : 2
|0 : 2
| Хайбернианс
Спартак Тр
|1 : 2
|5 : 1
| Русенборг
Банга
|5 : 0
|0 : 2
| Жальгирис
Линфилд
|0 : 0
|2 : 0
| Омония
Торпедо Кт
|1 : 0
|0 : 4
| Черно море
Истанбул Башакшехир
|0 : 1
|4 : 0
| Полесье
Санта-Колома
|1 : 2
|1 : 4
|Команда
|1
|2
| Нови Пазар
Ягеллония
|1 : 2
|3 : 1
| Хаммарбю
Шарлеруа
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Рига
Дила
|2 : 1
|3 : 3
| Викинг
Копер
|7 : 0
|3 : 5
| Александрия
Партизан
|0 : 2
|4 : 0
| Петрокуб
Сабах
|0 : 2
|4 : 1
| Вадуц
Дангэннон Свифтс
|0 : 1
|0 : 3 ДВ
| Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
|1 : 1
|3 : 0
| Раднички К
КИ Клаксвик
|0 : 0
|1 : 0
| Вараждин
Санта-Клара
|2 : 1
|2 : 0
| Пакш
Марибор
|1 : 0
|1 : 1
| АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
|1 : 0
|0 : 0
| Кошице
Неман
|2 : 3
|1 : 1
| Сутьеска
Бейтар
|1 : 2
|5 : 2
| Вардар
Лозанна
|2 : 1
|5 : 0
| Влажния
Викингур Р
|2 : 1
|4 : 2 ДВ
| Аустрия В
Спаэри
|2 : 0
|0 : 5
| Сент-Патрикс
Нымме Калью
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ХБ Торсхавн
Брондбю
|1 : 1
|1 : 0
| Данди Юнайтед
УНА Штрассен
|1 : 0
|0 : 1
| Динамо Мн
Эгнатия
|0 : 2
|1 : 0
| Дечич
Рапид В
|0 : 2
|4 : 2
| Ракув
Жилина
|3 : 0
|1 : 3
| Сараево
Университатя Кр
|2 : 1
|4 : 0
| Ларн
Приштина
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КИ Клаксвик
Неман
|2 : 0
|2 : 0 5 : 4
| Кауно Жальгирис
Арда
|0 : 1
|2 : 0
| Милсами
Виртус
|3 : 2
|3 : 0
| Арис
АЕК Афины
|2 : 2
|3 : 1 ДВ
| Араз-Нахчыван
Омония
|0 : 4
|5 : 0
| Русенборг
Хаммарбю
|0 : 0
|0 : 1
| Баник Острава
Аустрия В
|4 : 3
|1 : 1
| Викинг
Истанбул Башакшехир
|1 : 3
|1 : 1
| АИК
Дьёр
|2 : 1
|2 : 0
| Рига
Бейтар
|3 : 0
|3 : 1
| Силькеборг
Ягеллония
|0 : 1
|2 : 2
| Спарта П
Арарат-Армения
|4 : 1
|1 : 2
| Дифферданж
Левадия
|2 : 3
|1 : 3 ДВ
| Викингур Г
Линфилд
|2 : 1
|2 : 0
| Андерлехт
Шериф
|3 : 0
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Полесье
Пакш
|3 : 0
|2 : 1
| Левски
Сабах
|1 : 0
|0 : 2
| АЗ Алкмар
Вадуц
|3 : 0
|0 : 1
| Олимпия Л
Эгнатия
|0 : 0
|2 : 4 ДВ
| Лозанна
Астана
|3 : 1
|0 : 2
| Университатя Кр
Спартак Тр
|3 : 0
|4 : 3 ДВ
| Лугано
Целе
|0 : 5
|2 : 4
| Балкани
Шэмрок Роверс
|1 : 0
|4 : 0
| Сент-Патрикс
Бешикташ
|1 : 4
|3 : 2
| Викингур Р
Брондбю
|3 : 0
|4 : 0
| Хайдук
Динамо Т
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
| Рапид В
Данди Юнайтед
|2 : 2
|2 : 2 4 : 5
| Партизан
Хайберниан
|0 : 2
|2 : 3 ДВ
| Ларн
Санта-Клара
|0 : 3
|0 : 0
| Ракув
Маккаби Х
|0 : 1
|0 : 2
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Русенборг
Майнц
|2 : 1
|28.08
| Вольфсберг
Омония
|2 : 1
|28.08
| Хамрун Спартанс
РФШ
|1 : 0
|28.08
| Дьёр
Рапид В
|2 : 1
|28.08
| Хеккен
ЧФР Клуж
|7 : 2
|28.08
| Истанбул Башакшехир
Университатя Кр
|1 : 2
|28.08
| Олимпия Л
Ноа
|1 : 4
|28.08
| Дрита
Дифферданж
|2 : 1
|28.08
| Страсбург
Брондбю
|0 : 0
|28.08
| Шахтёр
Серветт
|1 : 1
|28.08
| Брейдаблик
Виртус
|2 : 1
|28.08
| Неман
Райо Вальекано
|0 : 1
|28.08
|Команда
|1
|2
| Спарта П
Рига
|2 : 0
|0 : 0
| Левски
АЗ Алкмар
|0 : 2
|28.08
| Полесье
Фиорентина
|0 : 3
|28.08
| Андерлехт
АЕК Афины
|1 : 1
|28.08
| Целе
Баник Острава
|1 : 0
|28.08
| Лозанна
Бешикташ
|1 : 1
|28.08
| Ягеллония
Динамо Т
|3 : 0
|28.08
| Шелбурн
Линфилд
|3 : 1
|28.08
| Санта-Клара
Шэмрок Роверс
|1 : 2
|28.08
| Кристал Пэлас
Фредрикстад
|1 : 0
|28.08
| Хайберниан
Легия
|1 : 2
|28.08
| Ракув
Арда
|1 : 0
|28.08