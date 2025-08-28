23:43 ()
Свернуть список

Астана - Кайсар 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 17:00
28 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Астана
Кайсар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Кайсар, которое состоится 28 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
04.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Кайсар1 : 1Астана
18.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кайсар0 : 1Астана
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Астана1 : 1Кайсар
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 1Кайсар
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар1 : 2Астана
17.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана2 : 0Кайсар
18.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайсар2 : 5Астана
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана3 : 1Кайсар
24.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайсар0 : 1Астана
29.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Астана3 : 0Кайсар
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Астана
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Астана4 : 0
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Астана
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Астана
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Кайсар0 : 0
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Кайсар
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайсар1 : 1
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Кайсар1 : 0
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол2044
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2043
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2043
4 Актобе2139
5 Елимай2238
6 Окжетпес2132
7 Женис2131
8 Ордабасы2128
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2220
11 Кайсар2119
12 Улытау2117
13
Зона вылета
Туран2215
14
Зона вылета
Атырау2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close