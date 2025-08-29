Эльче - Леванте 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
29 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Леванте, которое состоится 29 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|20
|нп
|Альваро Родригес
|1
|вр
|Пабло Куньят
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
|16.11.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 1
|24.03.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|25.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|2 : 1
|24.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0