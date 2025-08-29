02:07 ()
Эльче - Леванте 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 19:30
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
29 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Эльче
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Леванте, которое состоится 29 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Леванте
Валенсия
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
23 Испания зщ Виктор Чуст
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
6 Испания зщ Педро Бигас
15 Испания зщ Альваро Нуньес
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
30 Испания пз Родриго Мендоса
11 Испания нп Херман Валера
10 Испания нп Рафаэль Мир
20 Уругвай нп Альваро Родригес
1 Испания вр Пабло Куньят
22 Германия зщ Йереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
14 Испания зщ Хорхе Кабельо
23 Испания зщ Мануэль Санчес
17 Испания зщ Виктор Гарсия
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
7 Испания пз Рохер Бруге
9 Испания нп Иван Ромеро
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур Эльче1 : 3Леванте
16.11.2024 Испания — Сегунда Сегунда. 15-й тур Леванте1 : 1Эльче
24.03.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Леванте3 : 2Эльче
30.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Эльче0 : 0Леванте
25.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Леванте3 : 0Эльче
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Эльче1 : 1Леванте
24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Эльче1 : 0Леванте
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Леванте1 : 1Эльче
05.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Леванте2 : 1Эльче
24.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Эльче0 : 1Леванте
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Эльче
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эльче1 : 1
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 4Эльче
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче2 : 0
17.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур 2 : 1Эльче
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Леванте2 : 3
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Леванте
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте1 : 0
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 3Леванте
16.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур Леванте1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

