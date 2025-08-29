Лестер Сити - Бирмингем Сити 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|3 : 0
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|04.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 1
|13.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 2
|10.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|08.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сток Сити
|3
|9
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
| 5
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|3
|7
| 6
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|3
|7
|7
|Лестер Сити
|3
|6
|8
|Миллуолл
|3
|6
|9
|Бристоль Сити
|3
|5
|10
|Саутгемптон
|3
|4
|11
|Портсмут
|3
|4
|12
|Уотфорд
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Чарльтон Атлетик
|3
|4
|15
|Халл Сити
|3
|4
|16
|Блэкберн Роверс
|3
|3
|17
|Норвич Сити
|3
|3
|18
|Ипсвич Таун
|3
|2
|19
|Рексем
|3
|1
|20
|Дерби Каунти
|3
|1
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|1
| 23
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|3
|0
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|3
|0