02:08 ()
Свернуть список

Лестер Сити - Бирмингем Сити 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Лестер Сити
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лестер Сити2 : 1Бирмингем Сити
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Лестер Сити3 : 0Бирмингем Сити
18.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бирмингем Сити2 : 3Лестер Сити
04.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Бирмингем Сити
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 0 : 1Лестер Сити
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 1Лестер Сити
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 3 : 2Лестер Сити
10.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лестер Сити2 : 1
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лестер Сити2 : 0
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бирмингем Сити0 : 1
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бирмингем Сити1 : 0
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 2Бирмингем Сити
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Бирмингем Сити2 : 1
08.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Бирмингем Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити39
2
Повышение
Мидлсбро39
3
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити37
4
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити37
6
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд37
7 Лестер Сити36
8 Миллуолл36
9 Бристоль Сити35
10 Саутгемптон34
11 Портсмут34
12 Уотфорд34
13 Суонси Сити34
14 Чарльтон Атлетик34
15 Халл Сити34
16 Блэкберн Роверс33
17 Норвич Сити33
18 Ипсвич Таун32
19 Рексем31
20 Дерби Каунти31
21 Шеффилд Уэнсдей31
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс31
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед30
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close