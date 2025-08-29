Нафтан - Ислочь 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 15:30
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Ислочь, которое состоится 29 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|01.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|19
|49
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|17
|35
|4
|Ислочь
|19
|34
|5
|Динамо-Брест
|19
|32
|6
|Торпедо-БелАЗ
|18
|31
|7
|Минск
|19
|30
|8
|Неман
|15
|28
|9
|БАТЭ
|19
|22
|10
|Витебск
|19
|21
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Гомель
|17
|18
|13
|Нафтан
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|18
|4