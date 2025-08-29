02:08 ()
Свернуть список

Нафтан - Ислочь 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 15:30
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Нафтан
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Ислочь, которое состоится 29 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
19.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Ислочь3 : 0Нафтан
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь3 : 0Нафтан
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Нафтан2 : 1Ислочь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Ислочь
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Нафтан1 : 2Ислочь
01.07.2017 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Нафтан
30.07.2016 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 2Ислочь
01.04.2016 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 0Нафтан
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Нафтан
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан3 : 0
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Нафтан
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 3
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВ
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Ислочь3 : 0
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 1Ислочь
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Ислочь2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Ислочь
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1938
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1735
4 Ислочь1934
5 Динамо-Брест1932
6 Торпедо-БелАЗ1831
7 Минск1930
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1921
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1718
13 Нафтан1917
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close