02:09 ()
Свернуть список

Арка - Висла Плоцк 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 18:00
29 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Арка
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Висла Плоцк, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
20.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Висла Плоцк0 : 0Арка
07.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Арка1 : 2Висла Плоцк
04.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк4 : 1Арка
03.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Висла Плоцк1 : 1Арка
21.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Арка3 : 3Висла Плоцк
18.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Плоцк1 : 3Арка
02.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Висла Плоцк2 : 0Арка
30.07.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Арка1 : 1Висла Плоцк
16.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Арка0 : 1Висла Плоцк
22.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Арка1 : 1Висла Плоцк
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 0Арка
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 4 : 1Арка
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Арка2 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 0 : 0Арка
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Арка1 : 1
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк616
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Нецеча68
7 Радомяк68
8 Погонь67
9 Легия47
10 Лех П47
11 Видзев67
12 Ракув46
13 Мотор55
14 Заглембе Л55
15 Арка65
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close