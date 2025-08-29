02:09 ()
ГКС Катовице - Радомяк 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:30
29 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
ГКС Катовице
Радомяк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Радомяк, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1ГКС Катовице
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице1 : 2Радомяк
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 3 : 0ГКС Катовице
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 1ГКС Катовице
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0ГКС Катовице
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 0Радомяк
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 1Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк616
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Нецеча68
7 Радомяк68
8 Погонь67
9 Легия47
10 Лех П47
11 Видзев67
12 Ракув46
13 Мотор55
14 Заглембе Л55
15 Арка65
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

