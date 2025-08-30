00:10 ()
Ростов - Ахмат 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:45
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
30 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Ростов
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
27.06.2025Россия — МФЛ12-й турАхмат0 : 0Ростов
12.04.2025Мир Российская Премьер-лига24-й турАхмат2 : 1Ростов
26.10.2024Мир Российская Премьер-лига13-й турРостов2 : 3Ахмат
02.08.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат2 : 2Ростов
10.05.2024Россия — МФЛГруппа БРостов3 : 1Ахмат
09.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турАхмат0 : 0Ростов
22.10.2023Мир Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0Ахмат
28.05.2023Мир Российская Премьер-лига29-й турРостов3 : 2Ахмат
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 0Ахмат
29.10.2022Мир Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Ростов
29.08.2025Россия — МФЛ21-й турРостов4 : 0
27.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 3-й турРостов1 : 3
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й тур3 : 3Ростов
22.08.2025Россия — МФЛ20-й тур0 : 0Ростов
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур1 : 0Ростов
29.08.2025Россия — МФЛ21-й турАхмат0 : 0
26.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 3-й турАхмат2 : 0
22.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й тур2 : 2Ахмат
22.08.2025Россия — МФЛ20-й тур5 : 1Ахмат
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турАхмат3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Балтика612
5 Рубин610
6 Зенит69
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург66
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород63
16
Зона вылета
Сочи61

Отзывы и комментарии к матчу

