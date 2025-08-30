00:11 ()
Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Лидс Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
44 Болгария пз Илия Груев
18 Германия пз Антон Стах
7 Уэльс пз Дэниел Джеймс
14 Германия нп Лукас Нмеча
29 Италия нп Вильфред Ньонто
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
20 Швеция нп Энтони Эланга
18 Дания нп Уильям Осула
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Эдди Хау
История личных встреч
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лидс Юнайтед5 : 2Ньюкасл Юнайтед
14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
20.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 0Лидс Юнайтед
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 5 : 0Лидс Юнайтед
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лидс Юнайтед1 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Лидс Юнайтед
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед0 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Челси24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Манчестер Сити23
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед21
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

