Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|44
|пз
|Илия Груев
|18
|пз
|Антон Стах
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
|14
|нп
|Лукас Нмеча
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|20
|нп
|Энтони Эланга
|18
|нп
|Уильям Осула
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Эдди Хау
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|5 : 2
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|20.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|25.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 0
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 0
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0