Манчестер Юнайтед - Бёрнли 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Скотт Паркер
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 12 : 11
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
«Манчестер Юнайтед» не перестаёт удивлять. Манкунианцы провели невзрачный матч с «Фулхэмом» (1:1). А теперь и вовсе опозорились, отлетев из второго раунда Кубка лиги от «Гримсби Таун» из четвёртого (!) по силе дивизиона.Состав у «МЮ», если что, вышел далеко не резервный Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз! 0'20 команд — внутри детали по каждой Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0