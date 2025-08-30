00:11 ()
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Манчестер Юнайтед
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
1 Турция вр Алтай Байындыр
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
8 Франция пз Лесли Угочукву
24 Ирландия пз Джош Каллен
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
11 Англия нп Джейдон Энтони
9 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Бёрнли
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
21.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Бёрнли
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Бёрнли1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
18.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 12 : 11Манчестер Юнайтед
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед1 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли2 : 1
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Бёрнли2 : 0
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Бёрнли
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бёрнли0 : 1
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бёрнли3 : 1
Текстовая трансляция
0'
«Манчестер Юнайтед» не перестаёт удивлять. Манкунианцы провели невзрачный матч с «Фулхэмом» (1:1). А теперь и вовсе опозорились, отлетев из второго раунда Кубка лиги от «Гримсби Таун» из четвёртого (!) по силе дивизиона.Состав у «МЮ», если что, вышел далеко не резервный Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз! 0'20 команд — внутри детали по каждой Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Челси24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Манчестер Сити23
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед21
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

