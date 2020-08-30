Жирона - Севилья 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 19:30
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
30 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Севилья, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Севилья
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Джон Солис
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|33
|нп
|Хоэль Рока
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 4
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0