Жирона - Севилья 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:30
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
30 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Жирона
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Севилья, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Севилья
Севилья
13АргентинаврПауло Гассанига
2ИспаниязщУго Ринкон
12БразилиязщВитор Рейс
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
24ИспаниязщАлекс Морено
22КолумбияпзДжон Солис
23ИспанияпзИван Мартин
10КолумбиянпЯсер Асприлья
33ИспаниянпХоэль Рока
7УругвайнпКристиан Стуани
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
32ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
12ЧилизщГабриэль Суасо
6СербиязщНеманья Гудель
16ИспаниязщХуанлу Санчес
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
11ШвейцариянпРубен Варгас
21НигериянпЧидера Эджуке
7ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
18.01.2025Испания — Примера20-й турЖирона1 : 2Севилья
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2Жирона
21.01.2024Испания - Примера21-й турЖирона5 : 1Севилья
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2Жирона
01.05.2023Испания - Примера32-й турСевилья0 : 2Жирона
14.01.2023Испания - Примера17-й турЖирона2 : 1Севилья
28.04.2019Испания - Примера35-й турЖирона1 : 0Севилья
16.12.2018Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Жирона
11.02.2018Испания - Примера23-й турСевилья1 : 0Жирона
17.09.2017Испания - Примера4-й турЖирона0 : 1Севилья
24.08.2025Испания — Примера2-й тур5 : 0Жирона
15.08.2025Испания — Примера1-й турЖирона1 : 3
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 2Жирона
25.05.2025Испания — Примера38-й турЖирона0 : 4
18.05.2025Испания — Примера37-й тур3 : 2Жирона
25.08.2025Испания — Примера2-й турСевилья1 : 2
17.08.2025Испания — Примера1-й тур3 : 2Севилья
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Севилья
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Севилья
25.05.2025Испания — Примера38-й тур4 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

