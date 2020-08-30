Наполи - Кальяри 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кальяри, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Мишель Адопо
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|21.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0