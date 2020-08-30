00:12 ()
Наполи - Кальяри 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Наполи
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кальяри, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзФранк Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
27ИталиянпЛоренцо Лукка
1ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
14ИталияпзАлессандро Дейола
16ИталияпзМаттео Прати
8ФранцияпзМишель Адопо
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
23.05.2025Италия — Серия А38-й турНаполи2 : 0Кальяри
15.09.2024Италия — Серия А4-й турКальяри0 : 4Наполи
25.02.2024Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1Наполи
16.12.2023Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 1Кальяри
21.02.2022Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1Наполи
26.09.2021Италия - Серия А6-й турНаполи2 : 0Кальяри
02.05.2021Италия - Серия А34-й турНаполи1 : 1Кальяри
03.01.2021Италия - Серия А15-й турКальяри1 : 4Наполи
16.02.2020Италия - Серия А24-й турКальяри0 : 1Наполи
25.09.2019Италия - Серия А5-й турНаполи0 : 1Кальяри
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур0 : 2Наполи
14.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи2 : 1
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи3 : 2
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи1 : 2
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи2 : 1
24.08.2025Италия — Серия А1-й турКальяри1 : 1
16.08.2025Кубок Италии1/32 финалаКальяри1 : 1 5 : 4
23.05.2025Италия — Серия А38-й турНаполи2 : 0Кальяри
18.05.2025Италия — Серия А37-й турКальяри3 : 0
10.05.2025Италия — Серия А36-й тур3 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

