Штутгарт - Боруссия М 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Штутгарт
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
10ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
16ГерманияпзФилипп Зандер
7АвстрияпзКевин Штёгер
9ФранциянпФранк Онора
25ГерманиянпРобин Хак
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турШтутгарт1 : 2Боруссия М
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3Штутгарт
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0Боруссия М
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1Штутгарт
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт3 : 2Боруссия М
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия М1 : 1Штутгарт
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 2Штутгарт
26.08.2025Кубок Германии1-й раунд4 : 4 7 : 8Штутгарт
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур2 : 1Штутгарт
16.08.2025Суперкубок Германии 2025ФиналШтутгарт1 : 2
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Штутгарт0 : 1
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Штутгарт6 : 0 ДВ
24.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М0 : 0
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд2 : 3Боруссия М
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Боруссия М2 : 0
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турБоруссия М0 : 1
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й тур2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

