Штутгарт - Боруссия М 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Штутгарт
Боруссия М
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|9
|нп
|Франк Онора
|25
|нп
|Робин Хак
|15
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|26.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 7 : 8
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0