АВС - Фамаликан 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фамаликан, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|5
|зщ
|Гильем Молина
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|15
|пз
|Хауме
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|20
|пз
|Диего Дуарте
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Густаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
Главные тренеры
|Паулу Соуза
История личных встреч
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Фамаликан
|3
|7
|6
|Бенфика
|2
|6
|7
|Жил Висенте
|3
|4
|8
|Арока
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Каза Пия
|3
|3
|11
|Риу Аве
|2
|2
|12
|Эштрела
|3
|2
|13
|Эшторил
|2
|1
|14
|АВС
|3
|1
|15
|Алверка
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0