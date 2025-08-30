00:13 ()
АВС - Фамаликан 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
АВС
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фамаликан, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
93 Бразилия вр Simao Bertelli
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
5 Испания зщ Гильем Молина
27 Испания пз Анхель Альгобия
15 Испания пз Хауме
10 Португалия пз Рафаэл Барбоза
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
20 Парагвай пз Диего Дуарте
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Франция пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Густаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Фамаликан4 : 1АВС
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3Фамаликан
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2АВС
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур АВС0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1АВС
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур АВС0 : 3
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 1АВС
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан0 : 0
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Фамаликан
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Брага37
5 Фамаликан37
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела32
13 Эшторил21
14 АВС31
15 Алверка31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

Отзывы и комментарии к матчу

