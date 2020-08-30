Спортинг - Порту 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|17
|нп
|Борха Сайнс
|26
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Фамаликан
|3
|7
|6
|Бенфика
|2
|6
|7
|Жил Висенте
|3
|4
|8
|Арока
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Каза Пия
|3
|3
|11
|Риу Аве
|2
|2
|12
|Эштрела
|3
|2
|13
|Эшторил
|2
|1
|14
|АВС
|3
|1
|15
|Алверка
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0