00:13 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Спортинг - Порту 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Спортинг
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
17 Испания нп Борха Сайнс
26 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1Спортинг
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0Порту
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВСпортинг
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
18.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 4Спортинг
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Спортинг6 : 0
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Спортинг
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Порту4 : 0
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Порту1 : 0
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Порту4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Брага37
5 Фамаликан37
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела32
13 Эшторил21
14 АВС31
15 Алверка31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close