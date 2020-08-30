00:14 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
БАТЭ - Динамо Мн 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
БАТЭ
Динамо Мн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Динамо Мн, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
19.04.2025Беларусь — Высшая лига5-й турДинамо Мн2 : 1БАТЭ
25.11.2024Беларусь — Высшая лига29-й турДинамо Мн1 : 0БАТЭ
29.06.2024Беларусь — Высшая лига14-й турБАТЭ0 : 2Динамо Мн
10.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчДинамо Мн2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчБАТЭ0 : 1Динамо Мн
02.11.2023Беларусь - Высшая лига19-й турДинамо Мн0 : 1БАТЭ
15.04.2023Беларусь - Высшая лига4-й турБАТЭ1 : 3Динамо Мн
10.09.2022Беларусь - Высшая лига21-й турБАТЭ0 : 0Динамо Мн
02.05.2022Беларусь - Высшая лига6-й турДинамо Мн2 : 2БАТЭ
06.11.2021Беларусь - Высшая лига28-й турБАТЭ1 : 1Динамо Мн
22.08.2025Беларусь — Высшая лига19-й тур2 : 3БАТЭ
16.08.2025Беларусь — Высшая лига18-й турБАТЭ2 : 1
09.08.2025Беларусь — Высшая лига17-й тур2 : 0БАТЭ
01.08.2025Беларусь — Высшая лига16-й турБАТЭ1 : 5
25.07.2025Кубок Беларуси1/8 финала3 : 4 ДВБАТЭ
24.08.2025Беларусь — Высшая лига19-й турДинамо Мн3 : 1
19.08.2025Кубок Беларуси1/16 финала1 : 2Динамо Мн
10.08.2025Беларусь — Высшая лига17-й турДинамо Мн4 : 0
31.07.2025Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Динамо Мн
24.07.2025Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчДинамо Мн0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1938
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2035
4 Динамо Мн1735
5 Динамо-Брест1932
6 Торпедо-БелАЗ1831
7 Минск2031
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1921
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

