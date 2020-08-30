БАТЭ - Динамо Мн 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Динамо Мн, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|25.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
|25.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|19.08.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|19
|49
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|20
|35
|4
|Динамо Мн
|17
|35
|5
|Динамо-Брест
|19
|32
|6
|Торпедо-БелАЗ
|18
|31
|7
|Минск
|20
|31
|8
|Неман
|15
|28
|9
|БАТЭ
|19
|22
|10
|Витебск
|19
|21
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Гомель
|18
|19
|13
|Нафтан
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|18
|4