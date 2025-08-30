00:14 ()
Нецеча - Корона 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 14:45
30 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Нецеча
Корона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Корона, которое состоится 30 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
11.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Нецеча0 : 3Корона
26.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Корона2 : 1Нецеча
22.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 5-й тур Нецеча0 : 2Корона
22.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Корона0 : 1Нецеча
05.11.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Нецеча1 : 3Корона
20.04.2016 Польша - Экстракласса 2-й тур Нецеча0 : 0Корона
02.04.2016 Польша - Экстракласса 29-й тур Нецеча0 : 1Корона
02.11.2015 Польша - Экстракласса 14-й тур Корона0 : 1Нецеча
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 1Нецеча
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Нецеча
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 0Нецеча
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 1Корона
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Корона
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Радомяк68
7 Нецеча68
8 Арка78
9 Погонь67
10 Легия47
11 Лех П47
12 Видзев67
13 Ракув46
14 Заглембе Л55
15 Мотор55
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

