Заглембе Л - Пяст 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Пяст
Гливице
История личных встреч
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 2
|29.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 0
|12.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|6
|11
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Корона
|6
|8
|6
|Радомяк
|6
|8
|7
|Нецеча
|6
|8
|8
|Арка
|7
|8
|9
|Погонь
|6
|7
|10
|Легия
|4
|7
|11
|Лех П
|4
|7
|12
|Видзев
|6
|7
|13
|Ракув
|4
|6
|14
|Заглембе Л
|5
|5
|15
|Мотор
|5
|5
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лехия
|6
|0