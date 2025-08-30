00:14 ()
Заглембе Л - Пяст 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Заглембе Л
Пяст

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Пяст, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Пяст
Гливице
История личных встреч
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л0 : 1Пяст
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст1 : 0Заглембе Л
15.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Пяст2 : 0Заглембе Л
07.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Заглембе Л1 : 1Пяст
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л0 : 2Пяст
29.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
05.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 0Пяст
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
24.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Заглембе Л2 : 2Пяст
06.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Пяст1 : 1Заглембе Л
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 1Заглембе Л
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 2Заглембе Л
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Заглембе Л
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 0Пяст
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 0Пяст
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 0Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Радомяк68
7 Нецеча68
8 Арка78
9 Погонь67
10 Легия47
11 Лех П47
12 Видзев67
13 Ракув46
14 Заглембе Л55
15 Мотор55
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

