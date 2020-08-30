00:14 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Гурник З - Мотор 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
30 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Гурник З
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Мотор, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Гурник З4 : 0Мотор
13.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 0Гурник З
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 0 : 3Гурник З
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Гурник З
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 1Гурник З
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Мотор
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 3Мотор
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 4 : 1Мотор
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Корона68
6 Радомяк68
7 Нецеча68
8 Арка78
9 Погонь67
10 Легия47
11 Лех П47
12 Видзев67
13 Ракув46
14 Заглембе Л55
15 Мотор55
16
Зона вылета
ГКС Катовице64
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close