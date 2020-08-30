Гурник З - Мотор 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
30 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Составы команд
Гурник З
Забже
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|4 : 0
|13.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|11.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 3
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|6
|11
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Корона
|6
|8
|6
|Радомяк
|6
|8
|7
|Нецеча
|6
|8
|8
|Арка
|7
|8
|9
|Погонь
|6
|7
|10
|Легия
|4
|7
|11
|Лех П
|4
|7
|12
|Видзев
|6
|7
|13
|Ракув
|4
|6
|14
|Заглембе Л
|5
|5
|15
|Мотор
|5
|5
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лехия
|6
|0