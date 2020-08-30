00:14 ()
Колос - Эпицентр 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
30 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Колос
Эпицентр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Эпицентр, которое состоится 30 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Колос
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Колос
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Эпицентр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Эпицентр0 : 1
23.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Эпицентр0 : 1
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Эпицентр1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Заря47
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы37
4 Шахтёр37
5 Колос37
6 Оболонь-Бровар37
7 Кудровка47
8 Кривбасс36
9 Металлист 192534
10 Полесье33
11 Рух В33
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Карпаты43
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

Отзывы и комментарии к матчу

