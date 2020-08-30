Колос - Эпицентр 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
30 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Эпицентр, которое состоится 30 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина).
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|23.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|0 : 1
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Заря
|4
|7
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|3
|7
|4
|Шахтёр
|3
|7
|5
|Колос
|3
|7
|6
|Оболонь-Бровар
|3
|7
|7
|Кудровка
|4
|7
|8
|Кривбасс
|3
|6
|9
|Металлист 1925
|3
|4
|10
|Полесье
|3
|3
|11
|Рух В
|3
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|3
|0