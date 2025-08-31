Сельта - Вильярреал 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
31 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|23
|нп
|Уго Альварес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|4
|зщ
|Рафа Марин
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|нп
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Николя Пепе
|29
|нп
|Этта Эйонг
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|23.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|3 : 0
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 4
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Хетафе
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Эльче
|3
|5
|7
|Бетис
|3
|5
|8
|Валенсия
|3
|4
|9
|Эспаньол
|2
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Райо Вальекано
|2
|3
|12
|Осасуна
|2
|3
|13
|Реал Сосьедад
|2
|2
|14
|Атлетико М
|3
|2
|15
|Сельта
|3
|2
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0