Сельта - Вильярреал 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
31 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Сельта
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
24 Испания зщ Карлос Домингес
20 Испания зщ Маркос Алонсо
17 Испания зщ Хави Руэда
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
10 Испания нп Яго Аспас
23 Испания нп Уго Альварес
9 Испания нп Ферран Жутгла
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
4 Испания зщ Рафа Марин
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
20 Испания нп Альберто Молейро
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
29 Камерун нп Этта Эйонг
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
23.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Сельта3 : 0Вильярреал
26.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Вильярреал4 : 3Сельта
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Сельта3 : 2Вильярреал
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал3 : 2Сельта
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1Сельта
13.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал1 : 0Сельта
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал2 : 4Сельта
08.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Сельта0 : 4Вильярреал
27.08.2025 Испания — Примера 6-й тур Сельта1 : 1
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Сельта
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Сельта0 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Сельта
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 2Сельта
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Вильярреал5 : 0
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вильярреал0 : 2
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Вильярреал
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Вильярреал4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Атлетик Б26
5
Лига Европы
Хетафе36
6
Лига конференций
Эльче35
7 Бетис35
8 Валенсия34
9 Эспаньол24
10 Алавес34
11 Райо Вальекано23
12 Осасуна23
13 Реал Сосьедад22
14 Атлетико М32
15 Сельта32
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте30
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

