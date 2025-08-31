Вольфсбург - Майнц 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
31 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|10
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|нп
|Арминдо Зиб
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|22.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|5 : 0
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 9
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|РБ Лейпциг
|2
|3
|11
|Боруссия Д
|1
|1
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Боруссия М
|2
|1
|14
|Гамбург
|2
|1
|15
|Вердер
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Фрайбург
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0