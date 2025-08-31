01:27 ()
Вольфсбург - Майнц 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
31 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Вольфсбург
Майнц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
15 Германия зщ Моритц Йенц
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
25 Германия пз Арон Центер
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
5 Бразилия пз Вини Соуза
10 Хорватия пз Ловро Майер
7 Дания нп Андреас Сков Ольсен
39 Австрия нп Патрик Виммер
17 Германия нп Дженан Пейчинович
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
11 Германия нп Арминдо Зиб
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Нидерланды Паул Симонис
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Майнц2 : 2Вольфсбург
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург4 : 3Майнц
18.05.2024 Германия — Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 3Майнц
13.01.2024 Германия — Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 1Вольфсбург
30.04.2023 Германия — Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0Майнц
05.11.2022 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 3Вольфсбург
22.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург5 : 0Майнц
04.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Майнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия — Бундеслига 17-й тур Майнц0 : 2Вольфсбург
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 3Вольфсбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 9Вольфсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 1Вольфсбург
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вольфсбург2 : 2
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 4 : 0Вольфсбург
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Майнц4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Майнц
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули24
3
Лига чемпионов
Бавария13
4
Лига чемпионов
Аугсбург13
5
Лига Европы
Вольфсбург13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 РБ Лейпциг23
11 Боруссия Д11
12 Байер21
13 Боруссия М21
14 Гамбург21
15 Вердер21
16
Стыковая зона
Майнц10
17
Зона вылета
Фрайбург10
18
Зона вылета
Хайденхайм20

