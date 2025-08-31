01:27 ()
Анже - Ренн 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анже
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
14МароккопзЯссин Белькдим
5ФранцияпзМариус Куркуль
93АлжирпзХарис Белькебла
36ФранциянпЛанруа Машин
11ФранциянпСидики Шериф
30ФранцияврБрис Самба
36ГаназщАлиду Сейду
15СенегалзщМикаил Фай
24ФранциязщАнтони Руо
18КамерунзщМахамаду Нагида
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
6ФранцияпзДжауи Сиссе
21ФранцияпзВалентин Ронжье
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
10ФранциянпЛюдовик Блас
99ТурциянпБертуг Йылдырым
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
30.03.2025Франция — Лига 127-й турАнже0 : 3Ренн
15.12.2024Франция — Лига 115-й турРенн2 : 0Анже
30.04.2023Франция - Лига 133-й турРенн4 : 2Анже
23.10.2022Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ренн
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРенн2 : 0Анже
29.08.2021Франция - Лига 14-й турАнже2 : 0Ренн
17.04.2021Франция - Лига 133-й турАнже0 : 3Ренн
11.02.2021Кубок Франции1/32 финалаАнже2 : 1Ренн
23.10.2020Франция - Лига 18-й турРенн1 : 2Анже
28.01.2020Кубок Франции1/8 финалаАнже4 : 5 ДВРенн
22.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Анже
17.08.2025Франция — Лига 11-й турАнже1 : 0
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 0Анже
10.05.2025Франция — Лига 133-й турАнже2 : 1
04.05.2025Франция — Лига 132-й тур0 : 1Анже
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур4 : 0Ренн
15.08.2025Франция — Лига 11-й турРенн1 : 0
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур4 : 2Ренн
10.05.2025Франция — Лига 133-й турРенн2 : 0
03.05.2025Франция — Лига 132-й тур2 : 1Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Лион26
3
Лига чемпионов
Тулуза26
4
Лига чемпионов
Ланс36
5
Лига Европы
ПСЖ26
6
Лига конференций
Страсбург26
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Анже23
11 Осер23
12 Лорьян33
13 Ренн23
14 Брест31
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

