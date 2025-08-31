Анже - Ренн 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|93
|пз
|Харис Белькебла
|36
|нп
|Ланруа Машин
|11
|нп
|Сидики Шериф
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|15
|зщ
|Микаил Фай
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Секо Фофана
|10
|нп
|Людовик Блас
|99
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Хабиб Бей
История личных встреч
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|4 : 5 ДВ
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|6
| 5
Лига Европы
|ПСЖ
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|6
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Анже
|2
|3
|11
|Осер
|2
|3
|12
|Лорьян
|3
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|3
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0