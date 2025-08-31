01:27 ()
Гавр - Ницца 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Гавр
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
99СенегалврМори Дио
13МализщФоде Дукур
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
93СенегалзщАруна Санганте
15ЯпонияпзАюму Секо
7ВенгрияпзЛоик Него
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
70ТанзаниянпМбвана Саматта
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
37ГаназщКоджо Оппонг
6АлжирпзХишем Будауи
99ГанапзСалис Самед
20ФранцияпзТом Луше
26ФранцияпзМельвен Бар
7Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
21ШвециянпИсак Янссон
90ИспаниянпКевин Оморуйи
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
16.02.2025Франция — Лига 122-й турГавр1 : 3Ницца
07.12.2024Франция — Лига 114-й турНицца2 : 1Гавр
10.05.2024Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0Гавр
16.12.2023Франция - Лига 116-й турГавр3 : 1Ницца
30.05.2009Франция - Лига 138-й турНицца0 : 0Гавр
09.08.2008Франция - Лига 11-й турГавр1 : 0Ницца
24.08.2025Франция — Лига 12-й турГавр1 : 2
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур3 : 1Гавр
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 3Гавр
10.05.2025Франция — Лига 133-й турГавр1 : 3
04.05.2025Франция — Лига 132-й тур1 : 2Гавр
23.08.2025Франция — Лига 12-й турНицца3 : 1
16.08.2025Франция — Лига 11-й турНицца0 : 1
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0Ницца
06.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчНицца0 : 2
17.05.2025Франция — Лига 134-й турНицца6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Лион26
3
Лига чемпионов
Тулуза26
4
Лига чемпионов
Ланс36
5
Лига Европы
ПСЖ26
6
Лига конференций
Страсбург26
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Анже23
11 Осер23
12 Лорьян33
13 Ренн23
14 Брест31
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

