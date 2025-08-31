Гавр - Ницца 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ницца, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ницца
Ницца
|99
|вр
|Мори Дио
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|15
|пз
|Аюму Секо
|7
|пз
|Лоик Него
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|6
|пз
|Хишем Будауи
|99
|пз
|Салис Самед
|20
|пз
|Том Луше
|26
|пз
|Мельвен Бар
|7
|пз
|Жереми Бога
|21
|нп
|Исак Янссон
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Франк Эз
История личных встреч
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|6
| 5
Лига Европы
|ПСЖ
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|6
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Анже
|2
|3
|11
|Осер
|2
|3
|12
|Лорьян
|3
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|3
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0