Спарта - Фейеноорд 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фейеноорд, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|14
|пз
|Сем Стейн
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Робин ван Перси
История личных встреч
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 1
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|4
|8
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
|9
|АЗ Алкмар
|2
|4
|10
|Волендам
|4
|4
|11
|Твенте
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0