Спарта - Фейеноорд 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 14:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
31 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Спарта
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фейеноорд, которое состоится 31 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
15 Австралия зщ Джордан Бос
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
14 Нидерланды пз Сем Стейн
16 Словакия пз Лео Сауэр
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд3 : 0Спарта
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Спарта1 : 1Фейеноорд
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд2 : 0Спарта
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта2 : 2Фейеноорд
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта1 : 3Фейеноорд
11.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 0Спарта
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд4 : 0Спарта
31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта0 : 1Фейеноорд
19.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Фейеноорд2 : 0Спарта
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Спарта0 : 2Фейеноорд
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 3Спарта
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Спарта2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 6 : 1Спарта
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта1 : 3
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1Спарта
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 2Фейеноорд
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 2Фейеноорд
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фейеноорд2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Фейеноорд2 : 1
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс48
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
9 АЗ Алкмар24
10 Волендам44
11 Твенте33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес40

