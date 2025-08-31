01:28 ()
Лех П - Видзев 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Лех П
Видзев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Видзев, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П4 : 1Видзев
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Видзев2 : 1Лех П
19.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Видзев1 : 1Лех П
26.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Лех П1 : 3Видзев
19.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Видзев1 : 2Лех П
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Лех П2 : 0Видзев
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Лех П
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Лех П1 : 5
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Лех П1 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Лех П
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П1 : 3
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев1 : 2
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Видзев
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Видзев3 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 2Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Корона711
5 Ягеллония49
6 Радомяк78
7 Нецеча78
8 Арка78
9 Легия47
10 Видзев67
11 Погонь67
12 Лех П47
13 ГКС Катовице77
14 Ракув46
15 Заглембе Л55
16
Зона вылета
Мотор55
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

