01:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Ягеллония - Лехия 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Ягеллония
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Лехия, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Лехия1 : 0Ягеллония
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ягеллония3 : 2Лехия
10.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ягеллония1 : 0Лехия
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лехия2 : 2Ягеллония
11.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия1 : 2Ягеллония
24.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ягеллония1 : 1Лехия
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Ягеллония2 : 1Лехия
30.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лехия0 : 2Ягеллония
28.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 3-й тур Ягеллония1 : 2Лехия
15.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Ягеллония3 : 0Лехия
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ягеллония3 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 2Ягеллония
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ягеллония2 : 2
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ягеллония5 : 2
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 6 : 2Лехия
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия3 : 3
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 2Лехия
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Корона711
5 Ягеллония49
6 Радомяк78
7 Нецеча78
8 Арка78
9 Легия47
10 Видзев67
11 Погонь67
12 Лех П47
13 ГКС Катовице77
14 Ракув46
15 Заглембе Л55
16
Зона вылета
Мотор55
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close