Погонь - Ракув 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:15
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
31 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Погонь
Ракув

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Ракув, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Погонь1 : 0Ракув
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Ракув1 : 0Погонь
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ракув2 : 1Погонь
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 1Ракув
05.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Погонь0 : 2Ракув
31.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Ракув1 : 0Погонь
20.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь1 : 2Ракув
07.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ракув0 : 0Погонь
16.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Погонь1 : 3Ракув
29.01.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ракув0 : 1Погонь
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 2Погонь
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Погонь
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Погонь
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Погонь4 : 1
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Ракув
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув1 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 2 : 3Ракув
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Ракув
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Корона711
5 Ягеллония49
6 Радомяк78
7 Нецеча78
8 Арка78
9 Легия47
10 Видзев67
11 Погонь67
12 Лех П47
13 ГКС Катовице77
14 Ракув46
15 Заглембе Л55
16
Зона вылета
Мотор55
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

