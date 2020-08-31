Краковия - Легия 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 20:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
31 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Легия, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|2 : 2
|29.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 0
|05.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|22.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|6
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|6
|11
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|7
|11
|5
|Ягеллония
|4
|9
|6
|Радомяк
|7
|8
|7
|Нецеча
|7
|8
|8
|Арка
|7
|8
|9
|Легия
|4
|7
|10
|Видзев
|6
|7
|11
|Погонь
|6
|7
|12
|Лех П
|4
|7
|13
|ГКС Катовице
|7
|7
|14
|Ракув
|4
|6
|15
|Заглембе Л
|5
|5
| 16
Зона вылета
|Мотор
|5
|5
| 17
Зона вылета
|Пяст
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лехия
|6
|0