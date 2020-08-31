01:29 ()
Краковия - Легия 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
31 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Краковия
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Легия, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Легия
Варшава
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Краковия3 : 1Легия
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Легия3 : 2Краковия
20.12.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0Легия
17.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Легия2 : 0Краковия
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Легия2 : 2Краковия
29.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Краковия3 : 0Легия
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 0Краковия
05.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Краковия1 : 0Легия
18.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Легия0 : 0Краковия
22.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Краковия0 : 1Легия
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Краковия2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Легия3 : 3 ДВ
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 2Легия
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Легия
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия2 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Легия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З612
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия611
4
Квалификация Лиги конференций
Корона711
5 Ягеллония49
6 Радомяк78
7 Нецеча78
8 Арка78
9 Легия47
10 Видзев67
11 Погонь67
12 Лех П47
13 ГКС Катовице77
14 Ракув46
15 Заглембе Л55
16
Зона вылета
Мотор55
17
Зона вылета
Пяст42
18
Зона вылета
Лехия60

